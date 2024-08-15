Фото: Минобороны РФ
Дочь 74-летнего жителя Курской области, ставшего жертвой издевательств украинских нацистов, рассказала о его пропаже. Она поделилась подробностями в интервью, которое опубликовал Telegram-канал Daily Storm 15 августа.
«После атаки на Курскую область я перевезла отца в Суджу, а сама уехала искать безопасное жилье», – объяснила женщина.
Однако на следующий день ей не удалось вернуться в Суджу, так как в город никого не пускали.
Она отметила, что украинские боевики выложили два видео с ее отцом. «На втором ролике он выглядел просто ужасно», – добавила дочь. По ее словам, у мужчины не видно одного глаза. Причину, по которой пенсионер покинул дом, она не знает.
«Я надеюсь, что он жив и его спасут. Если бы я могла что-то сделать сейчас», –выразила женщина беспокойство о судьбе отца.
Ранее поведение украинских нацистов в касках карательного отряда СС прокомментировали в ООН. Там лишь осудили использование нацистской символики.
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Лия Мурадьян