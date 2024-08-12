Общественника из Узбекистана отправили в колонию в Москве за разжигание вражды

Фото: сайт СК РФ
Московский суд признал Усмана Баратова виновным в возбуждение ненависти и вражды в составе организованной группы – по части 2 статьи 282 УК. В суде доказали, что глава узбекского землячества вместе с подельниками разместили в соцсетях враждебный пост об СВО, а также разжигали ненависть между гражданами России.
Криминальную запись уроженец ближнего зарубежья опубликовал в декабре 2023 года, когда находился на территории Московской области. В посте содержались сведения, унижающие достоинство группы лиц из числа граждан Российской Федерации, в том числе участников специальной военной операции, говорится в формулировке столичного СК.
Главу землячества приговорили к четырем годам колонии общего режима.
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«Это преступление классифицируется как серьезное нарушение, и мы будем продолжать работу по таким делам», – отметили в следственном комитете.
Главу землячества приговорили к четырем годам колонии общего режима.
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Лия Мурадьян