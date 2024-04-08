Додика возмутило возможное принятие резолюции ООН по геноциду в Сребренице

Фото: сайт Кремля
Глава Республики Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины, Милорад Додик заявил, что резолюция ООН по геноциду в Сребренице осложнит ситуацию в Боснии и Герцеговине, это может грозить развалом всей страны в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.
По мнению политика, скорее всего данная резолюция будет принята. Додик назвал ее плохой из-за возможных негативных последствий для отношений внутри Боснии и Герцеговины.
Глава Республики Сербской отметил, что резолюция также будет носить рекомендации к изменению школьных программ о преподавании определенного исторического сюжета.
Речь идет о предложенной Германией и Руандой резолюции о запрете отрицания геноцида в Сребренице 1995 года. Противники резолюции указывают, что в результате этой меры сербов могут начать считать «геноцидным народом».
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Глава Республики Сербской отметил, что резолюция также будет носить рекомендации к изменению школьных программ о преподавании определенного исторического сюжета.
Речь идет о предложенной Германией и Руандой резолюции о запрете отрицания геноцида в Сребренице 1995 года. Противники резолюции указывают, что в результате этой меры сербов могут начать считать «геноцидным народом».
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Екатерина Коршунова