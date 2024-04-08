Додика возмутило возможное принятие резолюции ООН по геноциду в Сребренице

Глава Республики Сербской, являющейся частью Боснии и Герцеговины, Милорад Додик заявил, что резолюция ООН по геноциду в Сребренице осложнит ситуацию в Боснии и Герцеговине, это может грозить развалом всей страны в будущем. Об этом сообщает РИА Новости.