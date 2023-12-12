Дональд Туск будет приведен к присяге премьер-министра Польши утром 13 декабря

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
Президент Польши Анджей Дуда приведет правительство Дональда Туска к присяге 13 декабря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы канцелярии президента Польши Гражины Игначак-Бандых.
Ранее польский сейм вынес вотум недоверия правительству нынешнего премьер-министра Матеуша Моравецкого. В голосовании принимали участие 456 депутатов из 460. Из них 190 депутатов выступили за выражение вотума доверия, а 266 – против. Никто из присутствующих не воздержался.
После этого спикер сейма Шимон Холовня сообщил, что на пост премьер-министра выдвинута только одна кандидатура Дональда Туска, который возглавлял правительство Польши в 2007– 2014 годах.
Моравецкий остаётся техническим премьер-министром до момента окончательного формирования нового кабинета.
Читайте также:
Вотум недоверия вынесли правительству премьера Польши Моравецкого
Politico: Польский оппозиционер Туск стал самым влиятельным человеком Европы
Дональд Туск готов сформировать новое польское правительство
После этого спикер сейма Шимон Холовня сообщил, что на пост премьер-министра выдвинута только одна кандидатура Дональда Туска, который возглавлял правительство Польши в 2007– 2014 годах.
Читайте также:
Вотум недоверия вынесли правительству премьера Польши Моравецкого
Politico: Польский оппозиционер Туск стал самым влиятельным человеком Европы
Артем Путинцев