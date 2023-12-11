Вотум недоверия вынесли правительству премьера Польши Моравецкого

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Польский сейм вынес вотум недоверия правительству премьер-министра Матеуша Моравецкого. На сайте нижней палаты парламента велась прямая трансляция заседания.
В голосовании принимали участие 456 депутатов из 460. Из них 190 депутатов выступили за выражение вотума доверия, а 266 – против. Никто из присутствующих не воздержался.
После этого спикер сейма Шимон Холовня сообщил, что на пост премьер-министра выдвинута только одна кандидатура Дональда Туска, который возглавлял правительство Польши в 2007– 2014 годах.
Моравецкий остаётся техническим премьер-министром до момента окончательного формирования нового кабинета.
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После этого спикер сейма Шимон Холовня сообщил, что на пост премьер-министра выдвинута только одна кандидатура Дональда Туска, который возглавлял правительство Польши в 2007– 2014 годах.
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Анастасия Чинкова