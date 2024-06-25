Досудебная палата МУС выдала ордеры на «арест» Шойгу и Герасимова

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Палата предварительного производства МУС выдала ордер на арест бывшего министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Уточняется, что данное решение было вынесено из-за ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, которые якобы были совершены в период с 10 октября 2022 по 9 мая 2023 года. Примечательно, что в марте прошлого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест главы российского государства Владимира Путина.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что РФ не является участником Римского статута, на основании которого работает МУС, и подчеркнул, что Москва не признает решения данной судебной инстанции.
Напомним, юрисдикцию МУС также не признают: Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай и другие государства.
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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что РФ не является участником Римского статута, на основании которого работает МУС, и подчеркнул, что Москва не признает решения данной судебной инстанции.
Напомним, юрисдикцию МУС также не признают: Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай и другие государства.
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Екатерина Коршунова