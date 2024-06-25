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Досудебная палата МУС выдала ордеры на «арест» Шойгу и Герасимова

25 июня 2024, 13:59
Фото: iStock/oliver de la haye

Фото: iStock/oliver de la haye

Палата предварительного производства МУС выдала ордер на арест бывшего министра обороны Шойгу и начальника Генштаба Герасимова. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.
Уточняется, что данное решение было вынесено из-за ситуации на Украине за предполагаемые международные преступления, которые якобы были совершены в период с 10 октября 2022 по 9 мая 2023 года. Примечательно, что в марте прошлого года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест главы российского государства Владимира Путина.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что РФ не является участником Римского статута, на основании которого работает МУС, и подчеркнул, что Москва не признает решения данной судебной инстанции.



Напомним, юрисдикцию МУС также не признают: Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индия, Индонезия, Иран, Казахстан, Китай и другие государства.

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#суд
#сергей шойгу
В Подмосковье начали обучать организаторов выборов в Советы депутатов
25 июня 2024, 14:30

Фото: пресс-служба Мособлизбиркома

В Избиркоме Московской области началось обучение организаторов избирательного процесса в Единый день голосования 8 сентября. Об этом сообщили в пресс-службе комиссии.
24 июня прошёл первый семинар для председателей, зампредов и секретарей территориальных избирательных комиссий Подмосковья. Перед ними них выступили специалисты правового управления и бухгалтерии Мособлизбиркома.
«На семинаре обсудили выдвижение и регистрацию кандидатов, работу контрольно-ревизионной службы, порядок и сроки проверки достоверности сведений, представленных кандидатами. Другими темами стали открытие, ведение и закрытие избирательных счетов кандидатов и избирательных объединений, формирование их избирательных фондов, а также финансирование избирательных комиссий», – говорится в сообщении.
Также участники семинара смогли задать вопросы докладчикам.

Ранее сообщалось, что выборы в советы депутатов 28 муниципалитетов Подмосковья будут трёхдневными – они пройдут с 6 по 8 сентября. Такое решение принято по согласованию с Центризбиркомом России.

При этом на сентябрьских выборах будет использоваться дистанционное электронное голосование.

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#выборы
#дэг
#единый день голосования
#подмосковье
#московская область
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Россия ограничила вещание для более чем 80 зарубежных СМИ
МИД: Россия с 25 июня ограничивает доступ для вещательных ресурсов ряда СМИ ЕС
25 июня 2024, 14:27

Фото: iStock/iDymax

РФ ограничивает доступ к вещанию 81 средства массовой информации Евросоюза со своей территории. Об этом говорится в сообщении МИД России.
В список иностранных СМИ, которым ограничат доступ в России, попали: немецкие Spiegel, Zeit, испанская El País, итальянская La Repubblica, французские Le Monde, Liberation, а также общеевропейские Politico и EUobserver.

В российской внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва пересмотрит свои ограничения, если Брюссель снимет санкции в отношении российских ​средств массовой информации.

Ранее сообщалось, что Европейский союз с 25 июня этого года ограничит доступ к трем российским и одному чешскому СМИ на территории содружества. Под ограничения попала деятельность РИА Новости и «Известий». Также санкции затронут «Российскую газету».

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#санкции
#евросоюз
#мид рф
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Голикова рассказала о минимальном увеличении пенсии после индексации
Голикова: минимальное увеличение пенсии после индексации в среднем составит 1300
25 июня 2024, 14:19

Фото: сайт Кремля

Вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Госдумы заявила, что пенсии в РФ после индексации в среднем увеличатся не менее чем на 1300 рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Она подчеркнула, что у каждого гражданина размер пенсии индивидуален, поскольку зависит от стажа работы.

Ранее председатель палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что необходимые средства для индексации пенсий работающим пенсионерам имеются в бюджете нашей страны.

Напомним, сегодня, 25 июня, в Госдуме в первом чтении рассматривают законопроект об индексации пенсий работающих пенсионеров. По мнению политиков, это решение затронет 7,87 млн человек, что позволит вернуть в экономику РФ опытные кадры.

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Ушаков: Путин пока не собирается контактировать с Вучичем
25 июня 2024, 13:07

Фото:istockphoto/yulenochekk

Глава государства Владимир Путин пока не планирует контактировать со своим сербским коллегой Александром Вучичем. Об этом на «Примаковских чтениях» заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Пока такие контакты не запланированы», – прокомментировал Ушаков.

Так он ответил на вопрос журналистов, возможны ли контакты лидеров государств на фоне сообщений о том, что сербские вооружения, проданные западным странам, попали на Украину. Ранее ситуацию комментировал представитель Кремля Дмитрий Песков. Он отметил, что Москве и Белграду предстоит разобраться в произошедшей истории с экспортом боезапасов, попавших на Украину.

Ранее издание Financial Times сообщало, что Сербия отправила Западу боеприпасы на сумму около 800 миллионов евро. Груз позже оказался на Украине.

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#мир
#россия
#сербия
#владимир путин
#новости
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Юрист назвал Ассанжа символом свободной журналистики
Юрист Соловьев: Ассанж давно стал символом свободной журналистики
25 июня 2024, 11:59

Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж давно превратился из обычного обвиняемого, преследуемого в США, в настоящий символ свободной журналистики. Об этом в беседе с RT рассказал доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист России Иван Соловьёв.
По его мнению, Ассанжа освободили в обмен на обещание вести «весьма скромный и непубличный дальнейший образ жизни».

«Во всяком случае, уверен, что переговоры и торг шли именно об этом. Другой вопрос, будет ли он соблюдать то, что проговорил с посредниками или прямыми представителями американского правительства», — заключил Соловьёв.

Изнасилование и убийства мирных Америкой: дело Ассанжа, раскрывшего шокирующие секреты США
Изнасилование и убийства мирных Америкой: дело Ассанжа, раскрывшего шокирующие секреты США

Журналист скрывался от американских спецслужб в Эквадоре до 2019 года, когда страна отказала ему в политическом убежище. После этого он был арестован британской полицией и с тех пор находился в лондонской тюрьме. Ему инкриминировали крупнейшее в истории США раскрытие секретной информации. В 2010 году Ассанж раскрыл более сотни убийств американскими военными мирных жителей в Ираке и Афганистане. В опубликованных им материалах также содержались случаи ведения огня по своим и неудачной попытки захвата главаря исламских террористов.

Накануне на сайте WikiLeaks появилась информация об освобождении Ассанжа.

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#сша
#дело
#журналист
#информация
#убийство
#ассанж
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Макрон заявил об угрозе гражданской войны во Франции
Макрон предупредил об угрозе начала гражданской войны во Франции
25 июня 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Президент страны Эммануэль Макрон заявил, что Франции угрожает гражданская война из-за политики как правых, так и левых сил, которые «впадают в крайности». Об этом информирует BFM TV.
Французский лидер отметил, что крайне правая партия «Национальное объединение» Марин Ле Пен «отсылает людей к религии или происхождению, по этой причине она разделяет и подталкивает к гражданской войне». За партией «Непокоренная Франция» Жана-Люка Меланшона, которая вошла в объединение левых под названием «Новый народный фронт», также стоит война с неверными убеждениями, пояснил глава Франции.

Макрон призвал граждан своей страны не поддаваться на провокации и «не соблазняться» двумя крайностями, которые предлагают быстрое решение волнующих общество проблем, а подождать несколько лет и стать сильнее во всех аспектах.

Ранее лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо написал в социальной сети X, что президент Франции Эммануэль Макрон ведет страну к самоубийству, занимаясь подготовкой войск к отправке на Украину. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#макрон
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Песков: для оценки плана Трампа по Украине нужно знать его детали
25 июня 2024, 11:32

Фото: Сайт Кремля

План советников экс-президента США Дональда Трампа по решению конфликта на Украине должен учесть фронтовую ситуацию. Об этом в беседе с агентством Reuters заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Ценность любого плана заключается в деталях и в том, принимает ли он в расчет ситуацию на поле боя», – сказал пресс-секретарь президента России.

Он отметил, что не в курсе, «о каком плане идет речь и что в нем прописано».

Ранее советники Трампа говорили, что, если он победит в предвыборной гонке, то Киеву предложат диалог с Россией в обмен на помощь Запада.

По словам российского президента Владимира Путина, страна готова к диалогу, который учитывает реальную ситуацию. Глава государства предложил план по урегулированию украинского конфликта, однако в Киеве его отвергли.

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#новости
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Стал известен план Трампа по урегулированию конфликта на Украине
Reuters: советники Трампа поделились планом урегулирования украинского конфликта
25 июня 2024, 11:15

Фото: Сайт Кремля

План «подталкивания» Украины к мирным переговорам с РФ представили советники бывшему президенту США Дональду Трампу. Как пишет Reuters, если политик победит на выборах, киевскому режиму скажут, что он сможет получить больше вооружений от Соединенных Штатов только в случае мирного диалога.
«Мы говорим украинцам: вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны США иссякнет», – сказал советник экс-главы Белого дома Кит Келлог.

Дональд Трамп не единожды заявлял, что сможет решить украинский конфликт в течение суток. Также политик известен скандальными высказываниями. Так, он говорил, что бомбил бы Москву, если бы конфликт на Украине начался во время его президентского срока.

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#мир
#сша
#украина
#дональд трамп
#новости
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МИД назвал «предупреждением» договор между Россией и Северной Кореей
Замглавы МИДа Руденко: договор между Россией и КНДР является предупреждением
25 июня 2024, 11:10

Фото: iStock/Motortion

Замглавы российского МИДа Андрей Руденко заявил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР — это «своего рода предупреждение» для стран, которые могут рассматривать решение проблем на Корейском полуострове военным путем. Об этом информирует РИА Новости.
По словам политика, РФ не раз подчеркивала, что соглашение не направлено против Южной Кореи или третьих государств, договор «не нацелен на то, чтобы подорвать ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии». Руденко отметил, что основным источником напряженности в регионе является политика Вашингтона.

Дипломат утверждает, что главная цель американской политики заключается в сдерживании КНР и России.

Напомним, 18 июня президент России Владимир Путин прибыл в Пхеньян. Лидеры государств обсудили СВО на территории Украины, двустороннее сотрудничество и ряд других важных тем. Одним из главных итогов переговоров лидеров РФ и КНДР стало подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

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