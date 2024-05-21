Песков назвал любопытной реакцию США на решение МУС по аресту Нетаньяху

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Реакция властей США на решение Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху вызывает интерес в контексте готовности применять санкции.
Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
Он также напомнил, что Россия не является участником Римского статута, на основании которого работает МУС, и подчеркнул, что Россия не признает решения этой судебной инстанции.
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«Ситуация весьма интересна с точки зрения готовности США применять санкционные меры даже против МУС. Это весьма любопытно», — отметил Песков.
Он также напомнил, что Россия не является участником Римского статута, на основании которого работает МУС, и подчеркнул, что Россия не признает решения этой судебной инстанции.
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Артем Кузьмин