Фото: istockphoto/Alessandro De Maddalena
Россия продлила с Фарерскими островами соглашение о рыболовстве на фоне украинского конфликта. Это поставило Данию в абсолютно «глупое положение».
Такое мнение высказал старший научный сотрудник Датского института международных исследований Флемминг Сплидсбоэль в разговоре с Danmarks Radio. Как отметил эксперт, ранее этому соглашению не придавалось особого значения, но сейчас оно было продлено, причём именно в тот период, когда страны Запада, наоборот, пытаются прервать всякие взаимоотношения с Россией.
Сплидсбоэль указал, что продление договора с датской автономией является вызовом для Копенгагена и ставит Данию в «глупое положение». Как утверждает научный сотрудник, соглашение о рыболовстве перешло на фоне событий на Украине в политическую плоскость и затрагивает вопросы безопасности. Далее аналитик высказал опасение, что Россия может якобы «шпионить за Западом» с помощью рыболовецких судов и посоветовал датскому правительству «прикрыть эту лазейку».
Если не обращать внимания на эти истерические предположения, то в остальном вывод эксперта справедлив: здоровое экономическое сотрудничество между Россией и западными странами кое-где продолжается, руководствуясь не политикой, а здравым смыслом.
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Сплидсбоэль указал, что продление договора с датской автономией является вызовом для Копенгагена и ставит Данию в «глупое положение». Как утверждает научный сотрудник, соглашение о рыболовстве перешло на фоне событий на Украине в политическую плоскость и затрагивает вопросы безопасности. Далее аналитик высказал опасение, что Россия может якобы «шпионить за Западом» с помощью рыболовецких судов и посоветовал датскому правительству «прикрыть эту лазейку».
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Александр Бойцов