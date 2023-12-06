Двое граждан России получили разрешение на выезд из сектора Газа

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Двоим россиянам выдано разрешение на выезд из сектора Газа.
Об этом в среду, 6 декабря, сообщает Генеральное пограничное управление сектора Газа, пишет издание «Рафах онлайн».
Всего разрешение покинуть анклав получили 300 человек. В их числе палестинцы, иностранцы, а также граждане с двойным гражданством. Известно, что они уедут из сектора Газа через КПП «Рафах» уже сегодня.
Ранее спецборт МЧС России доставил в Москву группу граждан России и их родственников из Газы. В аэропорт Домодедово приземлились 120 россиян.
Всего из анклава с начала боевых действий эвакуировали более 880 человек, в этом числе 380 детей.
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Всего разрешение покинуть анклав получили 300 человек. В их числе палестинцы, иностранцы, а также граждане с двойным гражданством. Известно, что они уедут из сектора Газа через КПП «Рафах» уже сегодня.
Всего из анклава с начала боевых действий эвакуировали более 880 человек, в этом числе 380 детей.
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Мария Фирсова