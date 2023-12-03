МЧС сообщило об эвакуации через КПП «Рафах» ещё свыше 130 россиян

Фото: РИА Новости/Пресс-служба МЧС РФ
Ещё свыше 130 россиян и членов их семей прошли через контрольно-пропускной пункт «Рафах» между сектором Газа и Египтом. Об этом в своём Telegram-канале сообщило российское МЧС.
Отмечается, что в ходе продолжающейся работы МЧС РФ через пункт пропуска прошли ещё 133 человека.
Эвакуированные в Египет россияне и члены их семей получают медицинскую и психологическую помощь, воду и продовольствие, им оказывают содействие в восстановлении документов.
В пресс-службе министерства добавили, что после прохождения всех необходимых этапов россиян на самолётах МЧС доставят в Москву.
В российском представительстве при Палестинской национальной администрации днём ранее сообщали, что эвакуация россиян осложняется продолжающимися ударами израильской армии по сектору Газа, и, в частности, по его южным районам около КПП «Рафах».
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Эвакуированные в Египет россияне и члены их семей получают медицинскую и психологическую помощь, воду и продовольствие, им оказывают содействие в восстановлении документов.
В российском представительстве при Палестинской национальной администрации днём ранее сообщали, что эвакуация россиян осложняется продолжающимися ударами израильской армии по сектору Газа, и, в частности, по его южным районам около КПП «Рафах».
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Анастасия Чинкова