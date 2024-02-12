Джон Кирби станет помощником президента США, пишут СМИ

Фото: iStock/lucky-photographer
Джон Кирби, занимающий должность координатора по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности США, получит расширенные полномочия в Белом доме. Как передает Reuters, ссылаясь на анонимного американского чиновника, Кирби получит статус помощника президента и новую должность.
«Кирби будет назначен на новую должность — советник Белого дома по коммуникациям в сфере национальной безопасности, и его ранг будет повышен с заместителя помощника до помощника президента», — заявил чиновник агентству.Согласно данным агентства, Кирби будет отвечать за координацию коммуникаций в области национальной безопасности между различными ведомствами. Его регулярные выступления на брифингах будут продолжены, добавил источник.
Читайте также:
Байден заявит Шольцу о своей готовности поддерживать Киев, вопреки Конгрессу
Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке
Fox: Кирби вступил в перепалку с журналистом на брифинге Белого дома
Артем Кузьмин