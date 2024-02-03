Белый дом рассказал, сколько США выпустили снарядов в Сирии и Ираке

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США, в ходе первого удара по объектам в Ираке и Сирии, выпустили более 125 высокоточных управляемых снарядов за 30 минут, заявил журналистам в ходе традиционного брифинга координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.
По его словам, удары были признаны успешными, но официальной информации о числе потерь со стороны противника пока нет.
Атака была направлена против позиций сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
Ранее центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о поражении более 85 целей, принадлежащих КСИР, в ответ на атаку на свою военную базу в Иордании.
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Атака была направлена против позиций сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ним формирований в Ираке и Сирии.
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Артем Кузьмин