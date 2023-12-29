Эффект бумеранга от санкций против России очевиден, заявил Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эффект бумеранга от санкций против России уже очевиден. Об этом Песков сообщил журналистам.
Ранее посол РФ в Берлине Сергей Нечаев заявил в беседе с РИА Новости, что предпосылок, говорящих о скорой отмене антироссийских санкций со стороны Евросоюза, нет. Нечаев добавил, что желаемого эффекта от введения санкций против нашей страны Запад не получает.
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