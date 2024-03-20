ЕК призвала начать выплаты Украине из доходов от замороженных активов РФ в июле

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Еврокомиссия предлагает уже в июле этого года начать выплаты Украине за счет средств, полученных в качестве непредвиденных доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает Euronews.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад будет искать новые предлоги для создания видимости легитимности отъема российских активов.
Отметим, что банки западных стран заблокировали порядка 300 миллиардов долларов российских активов, которые хранились на их счетах
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Екатерина Коршунова