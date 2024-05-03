Экс-разведчик Риттер дал три дня на выживаемость бригадам НАТО в случае конфликта

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Экс-разведчик ВС США Скотт Риттер дал три дня на выживаемость бригадам НАТО в случае конфликта в Европе. Об этом Риттер заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.
По словам Риттера, размещение военного контингента у границ РФ не свидетельствует о готовности стран Североатлантического альянса к вооруженному конфликту.
Бывший разведчик подчеркнул, что серьезная военная держава могла бы сразу отправить солдат в Литву, а не растягивала бы создание группировки на несколько лет, как это делает ФРГ.
Ранее НАТО обвинила РФ в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса». Действия Москвы якобы включают «дезинформацию, саботаж, насилие» и иные преступления.
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Бывший разведчик подчеркнул, что серьезная военная держава могла бы сразу отправить солдат в Литву, а не растягивала бы создание группировки на несколько лет, как это делает ФРГ.
Ранее НАТО обвинила РФ в «гибридной вредоносной деятельности на территории альянса». Действия Москвы якобы включают «дезинформацию, саботаж, насилие» и иные преступления.
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Екатерина Коршунова