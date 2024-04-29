Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет «замыслов» против России

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Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у НАТО никогда не было и не будет замыслов против РФ. Об этом Блинкен сообщил на выступлении в рамках Всемирного экономического форума в Саудовской Аравии.
Госсекретарь США назвал НАТО исключительно оборонной организацией. По словам Блинкена, военно-политический Альянс стал «сильнее и крупнее, чем был раньше».
Отметим, что ранее участниками блока стали Финляндия и Швеция.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов. Захарова назвала учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против РФ. 26 апреля Альянс провел учения в Финляндии на границе с Россией.
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Отметим, что ранее участниками блока стали Финляндия и Швеция.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что маневры НАТО у границ России повышают риски возможных военных инцидентов. Захарова назвала учения НАТО в Финляндии частью гибридной войны против РФ. 26 апреля Альянс провел учения в Финляндии на границе с Россией.
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Екатерина Коршунова