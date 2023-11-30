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Бывший помощник замминистра обороны США Стивен Брайен считает, что Соединенные Штаты не смогут справиться с Россией, если отправят свои войска на Украину. Об этом пишет 30 ноября РИА Новости.
Свое заявление Брайен сделал в ходе дискуссии с президентом Американского совета по внешней политике Германом Пирчнером.
По мнению бывшего сотрудника Пентагона, американская промышленность не способна заменить потери вооружения и расходы на боеприпасы в случае военного конфликта на Украине, так как оборонные заводы Соединённых Штатов работают с устаревшими технологиями и сложными условиями труда.
Более того, как считает Брайен, даже отправка американской авиационной группировки на поддержку Киева может не привести к ожидаемым результатам. Оборонную систему России эксперт описал как «солидную», а истребитель Су-35 назвал «самолетом высшего класса».
НАТО не готово к конфликту на Украине, заключил экс-сотрудник американского оборонного ведомства, а Россия уже давно предупреждала, что западная военная помощь только затягивает конфликт на Украине и делает транспорт с оружием легитимной целью для ВС РФ.
Ранее военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью ZDF высказал мнение, что страны НАТО не имеют военного потенциала для того, чтобы противостоять российской армии и остановить ее на границе, в случае возникновения подобной ситуации. Обороноспособность европейских стран сейчас находится на очень низком уровне.
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По мнению бывшего сотрудника Пентагона, американская промышленность не способна заменить потери вооружения и расходы на боеприпасы в случае военного конфликта на Украине, так как оборонные заводы Соединённых Штатов работают с устаревшими технологиями и сложными условиями труда.
НАТО не готово к конфликту на Украине, заключил экс-сотрудник американского оборонного ведомства, а Россия уже давно предупреждала, что западная военная помощь только затягивает конфликт на Украине и делает транспорт с оружием легитимной целью для ВС РФ.
Ранее военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью ZDF высказал мнение, что страны НАТО не имеют военного потенциала для того, чтобы противостоять российской армии и остановить ее на границе, в случае возникновения подобной ситуации. Обороноспособность европейских стран сейчас находится на очень низком уровне.
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Артем Путинцев