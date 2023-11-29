НАТО не сможет противостоять российской армии

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Страны НАТО не имеют военного потенциала для того, чтобы противостоять российской армии и остановить ее на границе, в случае возникновения подобной ситуации. Такое мнение выразил военный эксперт Кристиан Меллинг в интервью ZDF.
«По моему мнению, в военном плане боевая мощь или обороноспособность НАТО должна определяться через ее возможность удержать Россию от вторжения — или, если оно все же случится, остановить ее на границах государств альянса», - рассказал Меллинг.
Однако, по его словам, сейчас страны альянса не имеют подобной возможности и это подтверждают их руководства.
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