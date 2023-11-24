Фото: istockphoto/Jon Rehg
В сети появилось видео, на котором прилично одетый немолодой мужчина последними словами оскорбляет продавца фаст-фуда арабского происхождения, его народ и религию. И это не какой-то городской фрик, а бывший советник президента США Барака Обамы Стюарт Селдовиц.
Кроме того, он работал старшим политическим сотрудником, а затем и заместителем директора в Управлении по делам Израиля и Палестины в Госдепартаменте США с 1999 по 2003 год. Он ежедневно подходил к работнику халяльного фастфуда в Нью-Йорке, оскорблял его и угрожал, используя самые жуткие для мусульманина речевые обороты, сообщает телеграм-канал «МИГ России».
Сейчас его арестовала полиция, но вряд ли это закончится чем-то серьёзным. Селдовиц имеет обширные связи в самых крупных лоббистских организациях США.
Показной гуманизм американских элит не имеет ничего общего с реальностью, и пример Селдовица — яркий тому пример. Об этом стоит помнить, когда политически ангажированные СМИ будут рассказывать про высокий уровень истэблишмента на Западе, обвиняя элиты России, Китая и других стран в нежелании следовать «принципам цивилизации».
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«Мы убили 4 000 палестинских детей, и знаешь что? Этого было мало», — говорит американский экс-политик первой величины.
Показной гуманизм американских элит не имеет ничего общего с реальностью, и пример Селдовица — яркий тому пример. Об этом стоит помнить, когда политически ангажированные СМИ будут рассказывать про высокий уровень истэблишмента на Западе, обвиняя элиты России, Китая и других стран в нежелании следовать «принципам цивилизации».
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Александр Бойцов