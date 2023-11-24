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Аналитик София Ампгкариан высказала мнение, что западные санкции против России не привели к ожидаемым результатам. В своей статье для Responsible Statecraft она отметила, что для достижения мирного соглашения на Украине необходимо отменить ограничительные меры.
Ампгкариан призвала западные страны рассмотреть возможность отказа от санкций против России и ее активов как шаг к проведению переговоров по урегулированию украинского конфликта.
Она также обратила внимание на меры, принятые Москвой в ответ на санкции, включая оперативные действия Центрального банка России по ограничению свободного перемещения капитала за рубеж и повышение ключевой ставки до 20 процентов.
Ампгкариан отметила, что несмотря на санкции, внешняя торговля России продолжила рост. Она заключила, что меры, примененные против России, можно считать одним из наиболее ярких примеров неудачи санкционной политики.
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Она также обратила внимание на меры, принятые Москвой в ответ на санкции, включая оперативные действия Центрального банка России по ограничению свободного перемещения капитала за рубеж и повышение ключевой ставки до 20 процентов.
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Артем Кузьмин