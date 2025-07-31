Эксперт назвал санкции США против Ирана стратегическим сигналом

31 июля 2025, 16:30

Политолог Бридже: Иран ответит на санкции США с позиции стратегического терпения

Фото: iStock/syahrir maulana

Санкции США против Ирана представляют собой не только экономическое давление, но и стратегический сигнал, отражающий важные изменения в американской политике на Ближнем Востоке.