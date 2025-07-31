Эксперт назвал санкции США против Ирана стратегическим сигналом
Санкции США против Ирана представляют собой не только экономическое давление, но и стратегический сигнал, отражающий важные изменения в американской политике на Ближнем Востоке.
Об этом сообщил политолог Дмитрий Бридже в интервью «Известиям». По словам эксперта, Иран, вероятнее всего, ответит на эти меры с позиции стратегического терпения, усиленного националистической риторикой. Исламская Республика традиционно реагирует на подобные действия либо симметрично, либо путем расширения экономического и военного сотрудничества с альтернативными центрами силы — такими как Китай, Россия и страны БРИКС.
Бридже также отметил, что новые санкции могут способствовать консолидации власти вокруг верховного лидера Ирана Али Хаменеи и радикальных группировок. С экономической точки зрения это может привести к новому витку давления на иранский экспорт, особенно если будут введены вторичные санкции.
Эксперт добавил, что, несмотря на существующие ограничения, Иран уже нашел способы адаптироваться к санкционному режиму и разработал эффективные методы обхода этих мер. Он подчеркнул, что такие действия могут оказать серьезное влияние на мировой рынок нефти, что в свою очередь приведет к росту цен на нефть, особенно если будут введены ограничения на иранские танкеры.
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