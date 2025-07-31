Российские хакеры из KillNet анонсировали удар по инфраструктуре Франции
Российские хакеры из KillNet анонсировали удар по инфраструктуре Франции в ответ на недавние кибератаки 29 и 30 июля. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
Хакеры обещают коллапсы на транспорте и производствах, а также отключение интернета и многое другое. Отмечается, что для этих целей было создано беспрецедентное сетевое оружие. По их словам, оно не идет ни в какое сравнение с вымогателями и дудосерами.
«Это что-то из разряда "Ваше устройство больше не работает"», — отметили российские хакеры.