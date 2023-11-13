Доцент ВШЭ Сотников оценил вероятность прямого военного конфликта США и Ирана

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США и Иран стараются избежать прямого военного столкновения, поскольку это невыгодно ни одной из сторон. Об этом сообщил доцент НИУ ВШЭ Владимир Сотников в беседе с РИА Новости.
Ранее телеканал Al Mayadeen сообщал, что при ракетном ударе по базе США в Сирии погибли несколько американских военных. Позднее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что войска США в ответ нанесли удары по военной инфраструктуре Ирана и проиранским группировкам на востоке страны.
По словам Сотникова, прямое столкновение США и Ирана маловероятно. Если бы конфликт действительно начался, он бы быстро разросся, что абсолютно невыгодно США.
Эксперт уверен, что ситуация останется на нынешнем уровне, то есть, будут наноситься ответные удары, но обособленного конфликта не произойдёт. Со стороны Ирана также не видна заинтересованность в эскалации, поэтому прямое столкновение не выгодно обеим сторонам.
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По словам Сотникова, прямое столкновение США и Ирана маловероятно. Если бы конфликт действительно начался, он бы быстро разросся, что абсолютно невыгодно США.
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Анастасия Чинкова