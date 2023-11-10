В Иране заявили, что США не удастся спасти Израиль

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Главнокомандующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами заявил, что Соединенным Штатам Америки не удастся спасти Израиль, его цитирует Tasnim.
«Израиль представлял собой мощную разведывательную стену, рухнувшую во время военной операции ХАМАС. Израиль не может выжить со своей преступной историей, это путь к его упадку и уничтожению. Потенциал сдерживания Израиля подорван, и США не смогут спасти Израиль, он обязательно падет», - прокомментировал ситуацию Салами.
При этом, ранее портал Intercept, опросив экспертов, выяснил, что США намеренно скрывают сведения о видах и количестве вооружений, передаваемом Израилю, чтобы не связывать их применение с огромными жертвами среди мирного населения сектора Газа.
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Евгения Парфентьева