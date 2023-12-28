Эксперты: США хотят получить доступ к минералам Арктики раньше РФ и Канады

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Опрошенные РИА Новости аналитики и бывшие должностные лица заявили, что претензии правительства США на расширение континентального шельфа заявлены для того чтобы получить доступ к огромным запасам природных ресурсов в Арктике, на которые потенциально могут претендовать другие государства.
Напомним, США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь расширенного континентального шельфа составляет около миллиона квадратных километров. Со стороны США были объявлены границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.
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