В ГД назвали одностороннее расширение границ США в Арктике недопустимым

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Глава комитета Госдумы по Арктике Николай Харитонов заявил, что расширение США собственной части континентального шельфа в Арктике недопустимо и может привести к усилению напряженности. Об этом пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что США расширили свою часть континентального шельфа в Арктике и Беринговом море. Площадь расширенного континентального шельфа составляет около миллиона квадратных километров. Со стороны США были объявлены границы шельфа в Атлантическом океане, Тихом океане и в Мексиканском заливе.
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Екатерина Коршунова