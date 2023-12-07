El Pais: Венесуэла объявила о мобилизации армии и аннексии Западной Гайаны

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Власти Венесуэлы объявили мобилизацию армии и аннексию Западной Гайаны. Об этом сообщило испанское издание El Pais. Ранее на референдуме венесуэльцы поддержали решение включить эту территорию, богатую полезными ископаемыми (нефть, золото, алмазы), в состав своей страны.
Из-за напряжённых отношений Гайаны и Венесуэлы войска к границе двух стран отправило правительство крупнейшей южноамериканской страны — Бразилии.
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