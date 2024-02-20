Энергетик Муратов раскрыл вероятность введения санкций против «Росатома»

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Член Центрального правления Ядерного общества России Олег Муратов в беседе с «Радио 1» раскрыл вероятность введения санкций против «Росатома».
Ранее гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что санкции против «Росатома» поставят в тупик ядерную отрасль многих стран, которые зависят от поставок урана и топлива из России.
«Росатом» является одним из основных поставщиков ядерного топлива для США и стран Европы. Так, в 2023 году доход от поставок топлива в США значительно превысил показатели 2022 года, подчеркнул специалист.
По словам Муратова, в России сосредоточено около 40% всех обогатительных мощностей. На атомных станциях по всему миру используется уран с содержанием 235-го изотопа в объёме порядка 5%. Такое топливо изготавливают только три крупных концерна в мире, одним из которых является производство «Росатома».
Собеседник «Радио 1» предположил, что страны, ныне зависящие от российского топлива, могут нарастить собственное производство. Однако на это может уйти порядка 10 лет.
Кроме того, изотопы используются и в ядерной медицине, которая сейчас активно развивается. Основным производителем этих изотопов остаётся Россия, поэтому санкции невыгодны самим странам ЕС и США.
Однако, если всё же рассмотреть возможность введения санкций, то они затронут как поставщика в лице «Росатома», так и покупателей российского топлива из-за рубежа. «Росатому», вероятно, придётся сократить производительность российских заводов, а западные страны столкнутся с недостатком ядерного топлива, из-за чего придётся закрыть некоторые действующие атомные станции.
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«Росатом» является одним из основных поставщиков ядерного топлива для США и стран Европы. Так, в 2023 году доход от поставок топлива в США значительно превысил показатели 2022 года, подчеркнул специалист.
Собеседник «Радио 1» предположил, что страны, ныне зависящие от российского топлива, могут нарастить собственное производство. Однако на это может уйти порядка 10 лет.
«В США около 20% всей электроэнергии производится на атомных станциях. И где-то приблизительно четверть от этих станций работает на российском топливе. В странах Евросоюза станции также работают на нашем топливе. Армянская станция тоже работает на нашем отечественном топливе. На Украине создан запас российского топлива, но они отказываются от его получения и переходят на американское, но пока ещё полностью вопрос не решён», – отметил Муратов.Говоря о возможном введении санкций в отношении «Росатома», он предположил, что этого, скорее всего не произойдёт. Это связано с тем, что, помимо ядерных реакторов на атомных электростанциях, существуют ещё исследовательские реакторы, которые также работают на российском топливе. Конечно, объёмы не сопоставимы, но поставки всё же осуществляются.
Кроме того, изотопы используются и в ядерной медицине, которая сейчас активно развивается. Основным производителем этих изотопов остаётся Россия, поэтому санкции невыгодны самим странам ЕС и США.
Однако, если всё же рассмотреть возможность введения санкций, то они затронут как поставщика в лице «Росатома», так и покупателей российского топлива из-за рубежа. «Росатому», вероятно, придётся сократить производительность российских заводов, а западные страны столкнутся с недостатком ядерного топлива, из-за чего придётся закрыть некоторые действующие атомные станции.
«Но вероятность введения санкций близка к нулю», – подчеркнул в заключение Муратов.Читайте также:
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Анастасия Чинкова