«Росатом» опроверг информацию о возможном прекращении поставок урана в США

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
В «Росатоме» опровергли сообщение агентства Bloomberg о якобы планируемом превентивном прекращении поставок урана в США.
Ранее издание сообщало, что российский экспортёр урановой продукции Tenex уведомил клиентов из США о вероятном запрете экспорта ядерного топлива в ответ на аналогичный закон, принятый 11 декабря американскими властями.
В госкорпорации отметили, что ни Tenex, ни дочерние организации не делали подобных заявлений в адрес заказчиков из США. Поставки урана продолжаются, поскольку «Росатом» намерен выполнить свои контрактные обязательства.
В компании добавили, что считают абсолютно неприемлемыми подобные спекуляции, касающиеся сотрудничества между российскими компаниями и зарубежными заказчиками.
Также в «Росатоме» подчеркнули, что вопросы атомной энергетики должны решаться вне зависимости от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений.
Читайте также:
Bloomberg: В России хотят превентивно запретить поставки урана в США
Лавров: США на фоне санкций продолжают покупать у России уран
Великобритания с 1 января введет запрет на импорт российских алмазов
В госкорпорации отметили, что ни Tenex, ни дочерние организации не делали подобных заявлений в адрес заказчиков из США. Поставки урана продолжаются, поскольку «Росатом» намерен выполнить свои контрактные обязательства.
Также в «Росатоме» подчеркнули, что вопросы атомной энергетики должны решаться вне зависимости от геополитической турбулентности и протекционистских ограничений.
Читайте также:
Bloomberg: В России хотят превентивно запретить поставки урана в США
Лавров: США на фоне санкций продолжают покупать у России уран
Великобритания с 1 января введет запрет на импорт российских алмазов
Анастасия Чинкова