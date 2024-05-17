ЕС запретил вещание нескольких российских медиа

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Евросоюз запретил вещание РИА Новости, «Известий», «Российской газеты» и портала Voice of Europe.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС. Согласно документу, ЕС решил приостановить вещание еще четырех СМИ, распространяющих и поддерживающих российскую пропаганду.
По их данным, эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации.
При этом сотрудники указанных медиа смогут продолжать работу на территории ЕС, в том числе брать интервью и проводить исследования.
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По их данным, эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства Российской Федерации.
При этом сотрудники указанных медиа смогут продолжать работу на территории ЕС, в том числе брать интервью и проводить исследования.
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Алёна Самарева