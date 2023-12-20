В Армении приостановили вещание радио Sputnik Армения

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Вещание радио Sputnik Армения приостановили на месяц по решению Комиссии по телевидению и радио, об этом сообщает Sputnik Армения в своём Telegram-канале.
«Комиссия по телевидению и радио страны отозвало на 30 дней лицензию у нашего ретранслятора – радиостанции «Тоспа». Еще одним решением комиссия оштрафовала ретранслятора на 500 тыс. драмов (порядка $1200)», - прокомментировали ситуацию представители СМИ.В Sputnik отметили, что эти решения Комиссия объяснила нарушениями правил вещания, а именно - допущение ироничных и уничижительных высказываний в эфире, порочащих честь страны, а также распространение паники, основанной на фактах, взятых из недостоверных источников.
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