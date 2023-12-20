В Армении приостановили вещание радио Sputnik Армения

На берегу озера в Подмосковье найдено тело молодой девушки. Страшную находку сделали волонтеры спасательно-поискового отряда. Оба глаза погибшей были выколоты, а штаны – спущены до колен. Редакция «Радио 1» расскажет, почему правоохранители не торопятся называть смерть насильственной, и какие факты вскрылись об образе жизни 27-летней Кристины.