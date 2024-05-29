ЕСПЧ завел дело против Украины из-за пыток российского бойца

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Европейский суд по правам человека начал дело «Резников против Украины», связанное с пытками российского военного в плену у ВСУ. Об этом рассказала донецкая правозащитница Ирина Вихорева, её слова передаёт РИА Новости.
Напомним, Резников попал в плен ВСУ под Красногоровкой. Тогда украинцы начали требовать от его дочери фотографировать военные объекты, а взамен пообещали перестать издеваться над её отцом. Однако девушка обратилась за помощью и не стала выполнять задачи украинских силовиков.
По её словам, России дали некоторое время для сбора дополнительной информации и составления апелляционного текста, чем сейчас и занимается адвокат.
Кроме того, она добавила, что юрист предоставил информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии ввиду того, что на саммите по Украине, который там состоится 15-16 июня, в том числе затронут тему военнопленных.
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«На днях из ЕСПЧ пришел ответ. Представители суда сообщили, что запущен процесс под названием Резников против Украины, однако, ссылаясь на 39 статью суда, его представители еще не уведомили украинское правительство об этой мере», — рассказала Вихорева.
По её словам, России дали некоторое время для сбора дополнительной информации и составления апелляционного текста, чем сейчас и занимается адвокат.
Кроме того, она добавила, что юрист предоставил информацию о пытках Резникова в МИД Швейцарии ввиду того, что на саммите по Украине, который там состоится 15-16 июня, в том числе затронут тему военнопленных.
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Элина Позднякова