Русскоязычное общество в Финляндии обратится в ЕСПЧ из-за закрытия границы

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«Александровское общество» (Aleksanterinliitto, объединение русскоговорящих граждан Финляндии) заявило о начале сбора документов для подачи апелляции в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с решением финских властей о закрытии границы с Россией. Об этом говорится в официальном Telegram-канале общества.
Отмечается, что Верховный административный суд Финляндии (KHO) отклонил запрос общества на рассмотрение апелляции по решению правительства о закрытии границы, открыв тем самым путь для обращения в более высокие юридические инстанции.
Также отмечается, что планируется подача апелляции в конце мая 2024 года.
Общество также подчеркивает, что на прошлой неделе была подана апелляция на последнее, бессрочное решение правительства Финляндии о закрытии границы с Россией от 4 апреля, чтобы «избежать формального отклонения иска» в ЕСПЧ.
4 апреля Министерство внутренних дел Финляндии объявило о продлении закрытия границы с Россией до новых уведомлений.
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«В настоящее время мы активно собираем документы и работаем с юристами для подготовки апелляции к решению KHO напрямую в ЕСПЧ», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что планируется подача апелляции в конце мая 2024 года.
Общество также подчеркивает, что на прошлой неделе была подана апелляция на последнее, бессрочное решение правительства Финляндии о закрытии границы с Россией от 4 апреля, чтобы «избежать формального отклонения иска» в ЕСПЧ.
4 апреля Министерство внутренних дел Финляндии объявило о продлении закрытия границы с Россией до новых уведомлений.
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Артем Кузьмин