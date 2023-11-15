Еврокомиссар Симсон призвала Венгрию отказаться от российских энергоресурсов

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Еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон призвала Венгрию предпринять перестать покупать российские энергоресурсы, чтобы избежать зависимости страны от России. Об этом пишет Politico.
Уточняется, что данное заявление появилось после объявления «Газпрома» о намерении увеличить поставки природного газа в Венгрию грядущей зимой. Симсон считает, что так Россия сможет манипулировать рынком Венгрии.
Кроме того, еврокомиссар выразила сожаление о соглашении, составленным между РФ и Венгрией о строительстве атомной электростанции «Пакш-2». По ее словам, такие соглашение зависит от поддержки и поставок ядерного топлива со стороны Москвы. При этом она подчеркнула, что страны ЕС значительно сократили зависимость от газа из России после начала спецоперации на Украине.
Ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто заявил, что Венгрия намерена заблокировать 12-пакет антироссийских санкций, если в нём будет фигурировать атомная энергетика России.
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Кроме того, еврокомиссар выразила сожаление о соглашении, составленным между РФ и Венгрией о строительстве атомной электростанции «Пакш-2». По ее словам, такие соглашение зависит от поддержки и поставок ядерного топлива со стороны Москвы. При этом она подчеркнула, что страны ЕС значительно сократили зависимость от газа из России после начала спецоперации на Украине.
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Элина Позднякова