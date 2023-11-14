Венгрия не одобрила выделение €500 млн Киеву

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не одобрил выделение €500 млн из Европейского фонда мира на военную помощь Киеву, так как не получил от украинского НАПК гарантий невключения венгерских фирм в список «международных спонсоров войны». Об этом пишет РИА Новости.