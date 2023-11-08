Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата Грузии

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Еврокомиссия рекомендовала Совету Европейского союза дать Грузии статус кандидата на членство в Евросоюзе, если будут выполнены определенные условия. Об этом сообщает РИА Новости.
«Комиссия рекомендует Совету ЕС предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, что будет предпринят ряд шагов», — говорится в заявлении ЕК.В списке условий, состоящем из девяти пунктов, есть пункт о следовании Грузией общей внешней политике и политике безопасности Европейского союза. Итоговое решение в отношении Грузии должны принять 14-15 декабря на саммите в Брюсселе.
Напомним, 23 июня 2022 года главы стран и правительств Евросоюза заявили о готовности предоставить Грузии статус кандидата для дальнейшего присоединения к Евросоюзу. Но для этого необходимо было выполнить ряд условий. Теперь Грузия ожидает, что получит этот статус уже к концу года.
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Алина Юрчак