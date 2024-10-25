FATF не включила Россию в «черный список»

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По итогам пленарного заседания в Париже 23-25 октября стало известно, что Международная группа по борьбе с отмыванием денег (Financial Action Task Force, FATF) не включила Россию в свой «черный список». За такой шаг активно выступала Украина.
Против внесения России в этот список выступили Китай, Индия, Саудовская Аравия и Южно-Африканская Республика. Украинцы в качестве аргументов приводили «тесное финансовое и военное сотрудничество» Москвы с государствами высокого риска — Северной Кореей и Ираном.
В настоящее время в «чёрный список» FATF входят три страны: Мьянма, Иран и КНДР. В 2001 году в него была внесена Украина и оставалась там на протяжении трёх лет. В том же году благодаря реформам в финансовом законодательстве из этого списка были исключены Россия и Израиль. Повторного включения России в данный перечень не состоялось, несмотря на усилия со стороны Украины.
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Александр Бойцов