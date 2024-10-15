Стало известно о новой попытке давления на Россию

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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) попытается внести Россию в черный список организации на следующей неделе. Об этом со ссылкой на соответствующий документ сообщает американская газета Politico. Отмечается, что такое решение потребует согласия всех 40 участников группы, среди которых Китай, Индия, Бразилия, ЮАР и Саудовская Аравия.
По информации газеты, заседание внутреннего органа ФАТФ, на котором будет предпринята попытка добавить Россию в черный список, пройдет в следующий вторник, 22 октября.
Издание уточняет, что попасть в черный список страна может не только из-за отмывания денег, но и по причине финансирования развития и распространения оружия массового уничтожения.
Стоит отметить, что Украина с 2022 года не раз пробовала добиться внесения России в черный или серый списки ФАТФ, но все попытки были тщетны.
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Издание уточняет, что попасть в черный список страна может не только из-за отмывания денег, но и по причине финансирования развития и распространения оружия массового уничтожения.
Стоит отметить, что Украина с 2022 года не раз пробовала добиться внесения России в черный или серый списки ФАТФ, но все попытки были тщетны.
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Данил Пономарев