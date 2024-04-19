Философ Дугин назвал петицию против школы Ильина операцией западных спецслужб

Фото: РИА Новости / Кристина Кормилицына
Создавшие петицию против названия Высшей политической школы имени Ивана Ильина в РГГУ ничего не знают о философе. Об этом рассказал агентству РИА Новости директор школы Александр Дугин.
«Ректор РГГУ Александр Безбородов с ними встречался и руководство. Они говорят, а мы не знаем, кто это. Нам написали, сказали — пойди, расклей листовки», — заявил собеседник агентства.
Отмечается, что центр был создан в июле 2023 года.
Дугин рассказал, что возникает совершенно надуманное обвинение Ильина в фашизме. Школу его имени начинают критиковать. Создали среди левых студентов какой-то комитет. Он отметил, что появление петиции связано с операцией западных спецслужб.
«Если у них, у кого-то, вернее, если есть претензии к Ильину, то есть, множество форм и способов донести свои взгляды на этого философа», — пояснил он.
Петиция «Против учебно-научного центра имени Ивана Ильина в РГГУ» была создана 12 апреля. Авторами петиции являются «Студенты РГГУ». В ней авторы выразили возмущение тем, что центр назван именем Ильина, который «активно потворствовал деятельности немецко-фашистского режима, оправдывал преступления Гитлера противостоянием с большевизмом и писал о необходимости русского фашизма».
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