Философ Дугин: у Запада есть план уничтожения России – оружие выбрано

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Философ Александр Дугин заявил, что ни самой Украины, ни ее будущего нет. Существует лишь группа террористов, которые захватили власть на части российской территории. Об этом сообщает «Царьград».
Дугин отметил, что должны быть предприняты серьезные меры для защиты страны.
Дугин отметил, что Запад пытается сломить РФ новым оружием: ментальными войнами. Однако, по словам эксперта, такая вражеская цель никогда не будет достигнута.
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«Обратите внимание, какие ракеты попали по Белгороду. Это чешские ракеты. Чехия поставила ракеты террористической организации, которые долетели и убили наших детей, русских. На нашей российской территории. Что после этого надо делать с чехами? Сами подумайте: они соучастники преступлений. Так же как американцы, немцы, так же как и французы. То есть соучастники в терроризме… Надо сделать все эти выводы и быть готовыми к любому развитию событий. Потому что никто нас в покое не оставит», — приводит слова философа «Царьград».
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Екатерина Коршунова