Финляндия предоставит Украине 21-й пакет военной помощи на €106 млн

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Финляндия намерена предоставить Украине 21-й пакет военной помощи объемом 106 миллионов евро. Об этом сообщили в Минобороны Финляндии.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия перевела Украине последний декабрьский транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года. Платеж произвели из-за отсутствия договоренности в Европейском союзе по поводу будущего финансирования Киева. Также украинские власти получили от Евросоюза грант на 150 миллионов евро. Деньги от Европейского союза будут направлены на восстановление инфраструктуры, которая была повреждена в ходе боевых действий.
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Екатерина Коршунова