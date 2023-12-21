ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи

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Еврокомиссия перевела Украине последний декабрьский транш в размере 1,5 миллиарда евро в рамках программы макрофинансовой помощи 2023 года. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен в социальной сети X.
Отмечается, что платеж произвели из-за отсутствия договоренности в Европейском союзе по поводу будущего финансирования Киева.
Ранее сообщалось, что украинские власти получили от Евросоюза грант на 150 миллионов евро. Деньги от Европейского союза будут направлены на восстановление инфраструктуры, которая была повреждена в ходе боевых действий. Как стало известно, следующий транш ожидается в первом квартале следующего года.
Также Германия выделила Киеву 23 миллиона евро на киберпроекты в 2023 году для укрепления защиты от кибератак.
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Ранее сообщалось, что украинские власти получили от Евросоюза грант на 150 миллионов евро. Деньги от Европейского союза будут направлены на восстановление инфраструктуры, которая была повреждена в ходе боевых действий. Как стало известно, следующий транш ожидается в первом квартале следующего года.
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Екатерина Коршунова