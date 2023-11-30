Финляндия расторгла договор о приграничном сотрудничестве с Россией

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Правительство Финляндии на заседании в четверг расторгло договор о приграничном сотрудничестве с Россией. Об этом говорится в решениях, опубликованных кабмином.
Ранее сообщалось, что пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией. Сообщается, что пограничные пункты закрыты. По словам заместителя командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Юкки Луккари, если на границу прибудут нелегальные мигранты, то их направят «туда, где они смогут попасть в Финляндию легальным путем».
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