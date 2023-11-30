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Пограничная служба Финляндии установила двойные заграждения на границе с Россией. Об этом сообщает Yle.
Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал жителей страны не посещать РФ, так как границу могут закрыть. По мнению министра, неизвестно, в какой момент из-за усиливающегося давления на эстонские границы, их придется временно закрыть.
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