Flightradar: самолет ВВС США совершил посадку в московском аэропорту Внуково

Александр Винник и Марк Фогель стали центральными фигурами обмена между Россией и США, который вызвал международный резонанс. Винник, обвиняемый в отмывании миллиардов долларов, и Фогель, осуждённый в России за контрабанду наркотиков, теперь оказались в центре политических решений двух стран. «Радио 1» расскажет о причинах их задержания, обвинениях и предстоящем обмене.