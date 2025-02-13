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Flightradar: самолет ВВС США совершил посадку в московском аэропорту Внуково

Фото: iStock/Sitikka

Фото: iStock/Sitikka

Самолет военно-воздушных сил США совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает сервис FlightRadar 24.


«Пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в Москве», — говорится в сообщении сервиса отслеживания полетов.

Ранее telegram-канал «Военный обозреватель» рассказывал о пересечении границы РФ самолетом ВВС США Gulfstream C-37B ВВС. Судно вылетело с авиабазы Кэмп-Спрингс, после сел в Роттердаме, а уже следом направился в сторону РФ. Отмечается, что самолет прибыл в Россию в рамках сделки по обмену Александра Винника.

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#сша
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Президент США Трамп заявил о смерти БРИКС
Трамп: БРИКС умер после моих угроз о введении пошлин
14 февраля 2025, 00:25

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости/Никита Шохов)

По словам президента США Дональда Трампа, БРИКС умер после его угроз о введении 100% пошлин на фоне новостей о создании организацией новой валюты для отказа от доллара. Об этом глава Штатов заявил журналистам в Белом доме.
«Я сказал им: если они хотят играть в игры с долларом, то я введу стопроцентные тарифы против них всех, и тогда они сказали, что мы умоляем вас этого не делать. БРИКС в общем-то умер», — сказал Трамп на пресс-конференции.

Также американский президент заявил, что будет вводить пошлины в отношении «тех, кто плохо себя ведет». При этом саму цель создания БРИКС Трамп охарактеризовал как: «мутную и нехорошую».

Напомним, что ранее страны БРИКС рассматривали вариант о полном отказе от доллара. Для этого государства планировали создать новую валюту.

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Зеленский ввёл пожизненные санкции против Порошенко*: сторонники экс-главы Украины в ответ сорвали заседание в Раде
В Верховной раде началась потасовка на фоне введения санкций против Порошенко*
13 февраля 2025, 21:46

Пётр Порошенко (фото: РИА Новости/Стрингер)

Сторонники бывшего президента Украины, главы оппозиционной партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко* сорвали заседание Верховной рады на фоне введённых против него санкционных ограничений. Об этом пишут украинские СМИ.
Накануне украинская версия журнала Forbes сообщила, что Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввёл пожизненные санкции против экс-главы государства. Предположительно, это связно с обвинениями в госизмене. Порошенко* назвал это провокацией и преступлением, заказчиком и исполнителем которого он считает Владимира Путина.

В четверг на фоне этого сообщения сторонники бывшего президента устроили потасовку в Раде, заблокировав трибуну. В результате, заседание было закрыто под крики: «Позор!».

До этого в среду Зеленский объявлял о введении СНБО новых санкций в отношении нескольких лиц, имён которых он не раскрыл.

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Лаврова поразило «оцепенение» мира после диалога Путина и Трампа
13 февраля 2025, 20:42

Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что был поражён «оцепенением» мира после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, будто это что-то «из ряда вон выходящее».
Такая реакция последовала из-за неправильной политики администрации бывшего президента США Джо Байдена, отметил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.

Лавров подчеркнул, что европейские сателлиты США полностью отказались от диалога и дипломатии, как способов общения с внешним миром, предпочтя вместо этого «язык угроз, санкций, вооружения нацистского киевского режима» для ведения войны против России.

Судя по ступору, вызванному диалогом Путина и Трампа, Запад начал воспринимать угрозы и преступления Украины как что-то должное, как единственный способ общения с Россией, добавил глава внешнеполитического ведомства.

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Жириновский предвидел встречу Путина и Трампа
13 февраля 2025, 19:23

Фото: istockphoto/Aleksandr Potashev

Перечислять сбывшиеся пророчества Владимира Жириновского стало уже привычным делом и даже немного дурным тоном, однако его прозорливость продолжает удивлять. Например, политик предсказал встречу Владимира Путина и Дональда Трампа, возможность которой сейчас широко обсуждается.
Такие переговоры между между лидерами двух ведущих мировых держав основатель и глава ЛДПР спрогнозировал во время своего выступления в программе «Вечер с Владимиром Соловьевым». Об этом рассказали журналисты издания aif.ru. Жириновский тогда говорил, что Трамп сможет положить конец трем конфликтам и трижды станет лауреатом Нобелевской премии. Отношения России и США будут нормальными, предрекал лидер думской фракции.

«Это будет отличное достижение. О чем договорятся? Трамп не будет возражать, чтобы вся Новороссия, Крым и Донбасс были под российским флагом», — заявлял тогда Жириновский.

Кроме того, политик говорил о том, что в Североатлантический альянс войдут пять оставшихся районов Украины.

«И мы отделяем ее. Она [часть Украины] в НАТО входит, в Евросоюз... Пусть идут, куда хотят», — говорил Жириновский.

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«Криптовалютный король» и учитель-контрабандист: кто такие Александр Винник и Марк Фогель, за что их задержали в России и США
13 февраля 2025, 17:21

Фото: istockphoto / Yingko

Александр Винник и Марк Фогель стали центральными фигурами обмена между Россией и США, который вызвал международный резонанс. Винник, обвиняемый в отмывании миллиардов долларов, и Фогель, осуждённый в России за контрабанду наркотиков, теперь оказались в центре политических решений двух стран. «Радио 1» расскажет о причинах их задержания, обвинениях и предстоящем обмене.

Александр Винник: Криптовалютный трейдер и его путь к экстрадиции


Александр Винник родился 16 августа 1979 года в Кургане и начал свою карьеру в интернете, участвуя в создании одного из первых российских сайтов о праздниках. В 2011 году он стал одним из основателей криптовалютной биржи ВТС-Е, где оказывал консультационные услуги. Однако рост популярности биржи привел к проблемам: в 2016 году ее заблокировали, а Винник оказался в центре крупных международных расследований.

В 2017 году он был арестован в Греции по запросу США, где ему предъявили обвинения в кибермошенничестве, похищении личных данных, взломе японской биржи Mt.Gox, участии в наркотрафике и других преступлениях.

Кроме того, Россия выдвигала против Винника обвинения в мошенничестве и хищениях. Франция, в свою очередь, обвинила его в отмывании денег и вымогательстве через вирус Locky, который он распространял.

Впоследствии Винник оказался в тюрьмах Франции и США, где он пытался добиться экстрадиции в Россию.

В России Винника обвинили в кибермошенничестве на сумму 750 млн руб. и арестовали в 2018 году. В 2020 году его перевели во Францию, где приговорили к 5 годам тюрьмы и штрафу в €100 тыс. В 2022 году Винника перевели в США, где он оказался в тюрьме Сан-Франциско, а его адвокат запросил помощь МИД России в обмене.

Фото: istockphoto / Dragos Condrea

После длительного судебного разбирательства в 2024 году Винник признал свою вину и заключил сделку с прокуратурой: ему грозило до 200 лет лишения свободы.

Однако в 2025 году стало известно, что Винник может быть освобожден в обмен на американского гражданина Марка Фогеля, осужденного в России. Прекращение его уголовного дела стало шагом в реализации этой сделки, при этом работа по защите Винника продолжалась.

«Господин Винник продолжает находиться в США, и наша работа по его защите не прекращается. Мы прилагаем все возможные усилия в рамках правового поля, чтобы добиться наилучшего результата», – сказал адвокат Винника Аркадий Бух.

Марк Фогель: преподаватель и наркокурьер


Марк Фогель родился в Пенсильвании и работал преподавателем в Англо-американской школе в Москве. В 2021 году, когда он прибыл в Россию с супругой, его задержали в аэропорту Шереметьево с наркотиками, спрятанными в его багаже.

Несмотря на утверждения Фогеля, что наркотики были назначены врачом для лечения, следствие посчитало, что он использовал свой дипломатический статус для контрабанды наркотиков с целью распространения в России.

В 2022 году Химкинский городской суд приговорил его к 14 годам колонии строгого режима. Фогель признал свою вину и не стал оспаривать обвинения. Однако в 2024 году американские власти начали активно работать над его освобождением, признав его задержание неправомерным.

Обмен Винника и Фогеля: политическая сделка


11 февраля 2025 года Марк Фогель был освобожден из российского заключения в результате обмена с Александром Винником. Договоренность об обмене была достигнута в рамках дипломатических усилий, и этот шаг стал знаковым жестом доброй воли со стороны России. Обмен произошел в контексте напряженной политической ситуации и стал частью более широкого процесса восстановления отношений между двумя странами.

После своего освобождения Фогель выразил благодарность российскому президенту Владимиру Путину за проявленное великодушие и помилование.

«Мы ценим то, что сделал президент Путин», — заявил Трамп.

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