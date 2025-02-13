Flightradar: самолет ВВС США совершил посадку в московском аэропорту Внуково

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Самолет военно-воздушных сил США совершил посадку в московском аэропорту Внуково. Об этом сообщает сервис FlightRadar 24.
«Пассажирский борт ВВС США C-37B VIP совершил посадку в Москве», — говорится в сообщении сервиса отслеживания полетов.
Ранее telegram-канал «Военный обозреватель» рассказывал о пересечении границы РФ самолетом ВВС США Gulfstream C-37B ВВС. Судно вылетело с авиабазы Кэмп-Спрингс, после сел в Роттердаме, а уже следом направился в сторону РФ. Отмечается, что самолет прибыл в Россию в рамках сделки по обмену Александра Винника.
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Иван Мусатов