Сергей Лавров (фото: kremlin.ru)
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что был поражён «оцепенением» мира после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, будто это что-то «из ряда вон выходящее».
Такая реакция последовала из-за неправильной политики администрации бывшего президента США Джо Байдена, отметил министр в ходе пресс-конференции по итогам переговоров в Москве с главой МИД Таджикистана Сироджиддином Мухриддином.
Лавров подчеркнул, что европейские сателлиты США полностью отказались от диалога и дипломатии, как способов общения с внешним миром, предпочтя вместо этого «язык угроз, санкций, вооружения нацистского киевского режима» для ведения войны против России.
Судя по ступору, вызванному диалогом Путина и Трампа, Запад начал воспринимать угрозы и преступления Украины как что-то должное, как единственный способ общения с Россией, добавил глава внешнеполитического ведомства.
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Лавров подчеркнул, что европейские сателлиты США полностью отказались от диалога и дипломатии, как способов общения с внешним миром, предпочтя вместо этого «язык угроз, санкций, вооружения нацистского киевского режима» для ведения войны против России.
Судя по ступору, вызванному диалогом Путина и Трампа, Запад начал воспринимать угрозы и преступления Украины как что-то должное, как единственный способ общения с Россией, добавил глава внешнеполитического ведомства.
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Анастасия Чинкова