Focus: Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер станет «теневым канцлером»

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Глава Минфина Германии Кристиан Линднер может стать «теневым канцлером» страны, поскольку из-за срыва согласования бюджета ФРГ на будущий год все средства федеральной казны окажутся под его контролем. Об этом пишет издание Focus.
В январе 2022 года правительство канцлера Олафа Шольца задним числом изменило бюджет за 2021 год, указав в нем неизрасходованные 60 миллиардов евро, которые предназначались для борьбы с пандемией коронавируса, сообщает The Financial Times. Немецкие власти планировали использовать эти средства на финансирование зеленых энергетических проектов в течение нескольких последующих лет.
Однако Конституционный суд Германии изъял эти деньги из бюджета по иску оппозиционного блока ХДС/ХСС. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер сразу предупредил, что изъятие этих средств из бюджета повлечет за собой тяжелые последствия. По его словам, в будущем будет не хватать государственного финансирования, которое было предназначено для модернизации экономики и обновления инфраструктуры.
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