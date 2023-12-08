Focus: Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер станет «теневым канцлером»

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что беспрецедентным в попытках администрации американского президента Джо Байдена получить от конгресса средства для Украины является то, что Вашингтон никогда раньше не выбивал столько денег для второстепенного государства в стадии распада. Об этом Медведев написал в своем телеграм-канале.