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Французский апелляционный суд подтвердил приговор экс-президенту Николя Саркози

14 февраля 2024, 20:53
Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Апелляционный суд Франции оставил в силе решение, которое было вынесено в отношении экс-президента республики Николя Саркози в марте 2021 года. Политик был признан виновным в коррупции и злоупотреблении властью.
Изначально Саркози был приговорён к трём годам лишения свободы, из которых два года — условно, и год — реального срока. Экс-президент был обвинён в попытке подкупа судьи Жильбера Азибера для получения конфиденциальной информации о деле Бетанкур, связанном с незаконными платежами. Вина подсудимого была доказана.

Саркози и его адвокаты подали апелляцию. Суд второй инстанции оставил без изменения ту часть, которая касалась виновности бывшего президента Франции, однако скорректировал наказание. Теперь экс-главе республики предстоит отбывать только год заключения, из которых шесть месяцев — условно. Отбывать срок он должен дома с электронным браслетом.


Экс-президент и его адвокаты намерены оспорить и это решение суда, для чего собираются обратиться в Верховный суд Франции. Адвокат Жаклин Лаффон заявила, что они не собираются прекращать борьбу за полное оправдание своего клиента. До нового разбирательства исполнение наказания в очередной раз отложено.

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«Испугался»: Медведев объяснил, почему Макрон отменил визит в Киев
Медведев: Макрон отменил визит в Киев, потому что испугался покушения
14 февраля 2024, 20:39

Фото: kremlin.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон отменил свою поездку в Киев, испугавшись предполагаемого покушения на свою жизнь, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
По словам ​Медведева, Макрон испугался предполагаемого покушения настолько сильно, что ​поделился ядерным потенциалом Франции ​со всеми странами Евросоюза.

Напомним, ранее в сети появилась информация о том, что телеканал France24 опубликовал переписку, на которой обсуждается убийство французского президента Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Также было высказано предположение, что президент Владимир Зеленский планировал убить Макрона, чтобы свалить вину за его смерть на Россию.

Однако, позже на France24 заявили, что не публиковали подобного материала. По словам представителей телеканала, разошедшееся по сети видео было сделано при помощи искусственного интеллекта.

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#франция
#украина
#убийство
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Путин поручил запустить нацпроект по развитию технологий сбережения здоровья
14 февраля 2024, 20:26

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству страны до конца текущего года запустить новый национальный проект по развитию технологий сбережения здоровья населения. Глава государства пообещал, что финансирование на эти цели будет изыскано.
Выступая на пленарном заседании Форума будущих технологий, российский лидер отметил, что работа по ключевым современным технологическим направлениям в России ведётся в формате национальных проектов, механизмы которых позволяют выстраивать всю цепочку от создания фундаментальных заделов и решений до подготовки кадров и средств производства. Путин обратился к Кабмину РФ с просьбой до конца года разработать и запустить ещё один проект в области развития технологий сбережения здоровья.

Российский президент также отметил, что рассчитывает на активное и плодотворное участие в решении этой задачи представителей научного и медицинского сообщества.

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МИД России выразил протест послу Узбекистана из-за слов ректора о русскоязычных
14 февраля 2024, 20:11

Фото: iStock/Ilya Burov

Министерство иностранных дел России вызвало посла Узбекистана Бортижона Асадова из-за слов ректора Университета журналистики и массовых коммуникаций Республики Узбекистан Шерзода Кудратходжаева о жителях страны, которые не владеют узбекским языком.
Отмечается, что заявления Кудратходжаева о людях, которые говорят на русском языке, были оценены ведомством как «крайне оскорбительные и выраженные в абсолютно неприемлемой форме». МИД РФ отмечает, что данные высказывания противоречат отношениям глубоко стратегического партнерства и союзничества между Россией и Узбекистаном.

В ведомстве также выразили уверенность в том, что с речь Кудратходжаева не поддерживает абсолютное большинство граждан Узбекистана. Российский МИД надеется на то, что в скором времени Министерство иностранных дел Узбекистана даст комментарий по сложившейся ситуации.

Напомним, в одном из интервью Шерзод Кудратходжаев сказал, что жители Узбекистана, которые не знают узбекского языка, — «либо оккупанты, либо идиоты».

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На France24 заявили, что не публиковали сообщений о подготовке покушения на Макрона
На France24 опровергли публикацию сообщений об убийстве Макрона
14 февраля 2024, 19:41

Фото: РИА Новости/Стрингер

France24 опроверг информацию о публикации сообщений, на которых велась переписка о покушении на президента Франции Эммануэля Макрона.
Напомним, ранее по интернету расползлись слухи о том, что один из крупнейших французских телеканалов опубликовал переписку, в которой обсуждается убийство Эммануэля Макрона во время его визита в Киев. Якобы, французскому президенту стало известно о подготовке покушения, и именно после этого он отменил свою поездку на Украину.

Сообщалось, что Макрона планировали убить, чтобы свалить вину за его смерть на Россию.

Однако, позже ​телеканал опроверг информацию о том, что публиковал некие доказательства подготовки убийства президента Франции Киевом.

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#франция
#украина
#убийство
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Путин: В центре работы системы здравоохранения России должен быть человек
Путин заявил о необходимости изменений принципов работы системы здравоохранения
14 февраля 2024, 19:37

Фото: сайт Кремля

В России в ближайшее время предстоит серьёзно изменить принципы работы системы здравоохранения. В центре внимания должен находится человек и забота о его здоровье.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Форума технологий будущего. Российский лидер рассказал, что в ближайшие годы предстоит изменить принципы и подходы, перенастроить всю систему — от первичного звена до ведущих клиник. По словам главы государства, работа всех институтов здравоохранения должна быть нацелена на достижение главной цели — сбережения здоровья граждан, повышение качества предоставляемых медицинских услуг.

Среди мер, которые предложил российский президент, — повышение выплат работникам сферы здравоохранения в малых городах и сёлах. Причём в городах и населённых пунктах с меньшим населением врачи и медсёстры будут получать надбавки к базовой заработной плате в размере, значительно превышающем выплаты в более населённых городах. Путин поручил правительству завершить работу в кратчайшие сроки, чтобы уже к 1 апреля медработники смогли получить надбавки за март задним числом.

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#врачи
#работа
#владимир путин
#президент
#выплаты
#медработники
#рф
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В Великобритании не боятся эскалации конфликта на Украине
Кэмерон назвал «иллюзорной» эскалацию конфликта из-за поставок оружия Украине
14 февраля 2024, 19:12

Фото: iStock/IR_Stone

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон считает возможную эскалацию конфликта из-за поставок Украине вооружения странами Запада «иллюзорной» и призвал партнеров дальше продолжать поддерживать Киев. Его слова передает газета Hill.
«Мы доказали, что опасности эскалации являются иллюзорными. Британия была первой, предоставившей все, от противотанкового вооружения до артиллерии и танков, и теперь дальнобойную огневую мощь, такую как ракеты Storm Shadow», — заявил Кэмерон.

По его словам, руководство России «бряцало оружием», назвав подобные действия «пустой риторикой». Таким образом, министр призвал партнеров продолжать противостоять Москве и продемонстрировать свою силу, как это было в 2022 году, когда было принято общее решение о поддержке Украины.

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#министр
#вооружения
#ракеты
#британия
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Политолог Кузнецов не исключил закрытия Эстонией погранпереходов на границе с РФ
14 февраля 2024, 19:09

Фото: istockphoto.com/Wirestock

Директор Центра международной и региональной политики Борис Кузнецов прокомментировал возможное закрытие Эстонией погранпереходов на границе с РФ, отметив, что такие заявления могут вылиться в реальные действия.
«Пока, как я понимаю, таких жестких мер не планируется предпринимать. Постепенно они просто будут ограничивать доступ при пересечении границы. Но, мы понимаем, что ситуация может еще дальше обостриться и не исключено, что они, как и Финляндия, могут закрыть границу вообще», — прокомментировал в беседе с Pravda.Ru Кузнецов.

Он высказал мнение о том, что власти Эстонии во многом берут пример в этом вопросе с Финляндии.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет призвал премьер-министра Эстонии Каю Каллас покаяться за свою русофобскую политику.

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#мнение
#граница
#россия
#эстония
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Сенатор Джабаров счёл Байдена главной угрозой для мира
14 февраля 2024, 18:49

Фото: РИА Новости/Стрингер

Первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров высказал мнение о том, что президент США Джо Байден представляет опасность для всего мира, поскольку в силу возрастных изменений уже не способен контролировать себя.
«Деменцию Байдена замечают почти все, и это вызывает огромное беспокойство не только у американцев, но и во всем мире. Здравомыслящие руководители стран понимают, что президент США, обладающий ядерной кнопкой и огромным ядерным потенциалом, не контролирует себя и свои действия», — поделился в беседе с NEWS.ru Джабаров.

Он выразил надежду на то, что в США есть системы безопасности и контроля, которые, в случае спонтанного решения президента, способны вовремя сработать и обезопасить всех.

Ранее замсекретаря Совета безопасности РФ Михаил Попов также заявлял, что вероятность случайной ядерной войны увеличивается из-за проблем со здоровьем у Джо Байдена.

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#сша
#президент
#байден
#политика
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В Берлине отказались признавать просьбу к России об отводе войск от Киева
14 февраля 2024, 18:30

Фото: istockphoto/Diy13

Кабинет министров ФРГ отказался признать правдой слова президента РФ Владимира Путина о том, российские войска были отведены от Киева в марте 2022 года по просьбе властей Берлина и Парижа.
Об этом заявил официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Журналисты попросили подтвердить его информацию о том, что договорённости об отводе войск между Москвой, президентом Франции Эммануэлем Макроном и немецким канцлером Олафом Шольцем якобы не существовало.

«Корректно», — приводит ответ спикера Кабмина Германии РИА Новости.

Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал, что в 2022 году во время переговоров в Стамбуле «коллеги из Франции и Германии» обратились к российской стороне с просьбой отвести войска от Киева, для того, чтобы в спокойной обстановке создать условия для окончательного мирного урегулирования. Однако, как только это было сделано, украинские переговорщики сразу же «выбросили на помойку» все договорённости, сказал российский лидер.

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