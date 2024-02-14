Французский апелляционный суд подтвердил приговор экс-президенту Николя Саркози

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Апелляционный суд Франции оставил в силе решение, которое было вынесено в отношении экс-президента республики Николя Саркози в марте 2021 года. Политик был признан виновным в коррупции и злоупотреблении властью.
Изначально Саркози был приговорён к трём годам лишения свободы, из которых два года — условно, и год — реального срока. Экс-президент был обвинён в попытке подкупа судьи Жильбера Азибера для получения конфиденциальной информации о деле Бетанкур, связанном с незаконными платежами. Вина подсудимого была доказана.
Саркози и его адвокаты подали апелляцию. Суд второй инстанции оставил без изменения ту часть, которая касалась виновности бывшего президента Франции, однако скорректировал наказание. Теперь экс-главе республики предстоит отбывать только год заключения, из которых шесть месяцев — условно. Отбывать срок он должен дома с электронным браслетом.
Экс-президент и его адвокаты намерены оспорить и это решение суда, для чего собираются обратиться в Верховный суд Франции. Адвокат Жаклин Лаффон заявила, что они не собираются прекращать борьбу за полное оправдание своего клиента. До нового разбирательства исполнение наказания в очередной раз отложено.
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Саркози и его адвокаты подали апелляцию. Суд второй инстанции оставил без изменения ту часть, которая касалась виновности бывшего президента Франции, однако скорректировал наказание. Теперь экс-главе республики предстоит отбывать только год заключения, из которых шесть месяцев — условно. Отбывать срок он должен дома с электронным браслетом.
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Александр Бойцов