Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
Экс-президент Франции Николя Саркози рассказал в интервью испанской газете Mundo, что он против вступления в северо-атлантический альянс Украины.
По мнению Саркози, Украина должна служить мостом между РФ и Европой.
По словам Саркози, он выступал против вступления Украины и Грузии в НАТО, когда был президентом Франции (2007-2012) и конфликт на Украине не изменил его точку зрения.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные лица ведущих западных стран всё чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского. Директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что в Службу внешней разведки поступает информация о том, что высокопоставленные официальные лица западных стран всё чаще обсуждают между собой замену действующего президента Украины Владимира Зеленского.
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По словам Саркози, он выступал против вступления Украины и Грузии в НАТО, когда был президентом Франции (2007-2012) и конфликт на Украине не изменил его точку зрения.
«Украина имеет полное право защищать себя. Но стремиться любой ценой защитить членство Украины в НАТО неправильно. Призвание Украины должно заключаться в том, чтобы оставаться нейтральной страной, и стремиться снова стать мостом между РФ и Европой», - сказал бывший президент изданию Mundo.Саркози сожалеет, что ныне действующий президент Франции Эммануэль Макрон слишком рано закончил диалог с Россией.
Ранее сообщалось, что высокопоставленные лица ведущих западных стран всё чаще обсуждают необходимость замены Владимира Зеленского. Директор СВР России Сергей Нарышкин сообщил, что в Службу внешней разведки поступает информация о том, что высокопоставленные официальные лица западных стран всё чаще обсуждают между собой замену действующего президента Украины Владимира Зеленского.
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Мария Фирсова