ФРГ продолжит оказывать поддержку Украине, несмотря на конфликты в мире

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Германия продолжит оказывать Украине всестороннюю поддержку, несмотря на конфликты, происходящие в мире. Об этом сообщила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе.
«Мы не только продолжим нашу поддержку Украины, но будем также развивать и увеличивать её, в том числе и со стороны ФРГ», - заявила Бербок.
При этом она подчеркнул, что помощь Украине будет продолжаться, не смотря на существующие в мире конфликты и кризисы.
Она добавила, что в следующем году немецкая помощь Украине только усилится.
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